Названа дата следующего боя Шавката Рахмонова в UFC

Казахстанец Шавкат Рахмонов (16-0) свой следующий бой в UFC проведет 15 января, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на журналиста ESPN Бретт Окамото.

Соперником 27-летнего Рахмонова станет 32-летний американец Джефф Нил (15-4).

"Согласно источникам, бой между Джеффом Нилом и Шавкатом Рахмоновым устно согласован на 15 января. Трехраундовый поединок между шестым и десятым номером рейтинга полусреднего веса", - написал Окамото в Twitter.

Yooo. This is a good one, here. Geoff Neal vs. Shavkat Rakhmonov is verbally agreed for Jan. 14, per sources. Three round fight between Nos. 6 and 10 in the welterweight division. Early predictions on this one? pic.twitter.com/3UqghjeuLD