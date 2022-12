Назван следующий соперник МакГрегора в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор, вероятно, вернется в октагон в интересном для фанатов поединке, сообщает Fightnews.info.

Как сообщает журналист ESPN Чарли Мойнихан, скорее всего, "Ноториус" проведет бой с американским экс-претендентом на титул в легком весе Майклом Чендлером. По данным Мойнихана, президент UFC Дана Уайт раскрыл эту информацию во время интервью с его коллегой Бреттом Окамото.

And @TheNotoriousMMA next fight is likely against @MikeChandlerMMA https://t.co/bJh9Oi3RGV