Назван следующий соперник МакГрегора в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор, вероятно, вернется в октагон в интересном для фанатов поединке, сообщает Fightnews.info.

Как сообщает журналист ESPN Чарли Мойнихан, скорее всего, "Ноториус" проведет бой с американским экс-претендентом на титул в легком весе Майклом Чендлером. По данным Мойнихана, президент UFC Дана Уайт раскрыл эту информацию во время интервью с его коллегой Бреттом Окамото.

Напомним, МакГрегор не выступает с июля прошлого года, когда потерпел второе подряд досрочное поражение от Дастина Порье, при этом получив тяжелый перелом ноги.

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