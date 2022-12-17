Назван победитель соглавного боя на турнире UFC Исмагулов - Царукян

В ночь на воскресенье, 18 декабря, в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет турнир UFC Fight Night 216, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В соглавном событии вечера состоится бой топовых легковесов - россиянина армянского происхождения Армана Царукяна (18-3) и казахстанца Дамира Исмагулова (24-1). Этот поединок начнется примерно в 08:00 по времени Астаны.

Интернет-журнал vRINGe.com сделал прогноз на этот поединок.

"Вероятнее всего, основное соперничество развернется в стойке. По Исмагулову в этом плане вообще нет сомнений - он классический "страйкер", который полагается исключительно на рукопашку. Благо, бокс Дамира, и особенно работа джебом, на высоком уровне.

Царукян тоже хорош в стойке, конкретно прибавив в этом аспекте за последнее время. Он, возможно, уступает Исмагулову в тайминге и четкости работы с рук, но зато основательно проработал кики по этажам, благодаря чему точно не хуже в разнообразии и располагает более широким выбором развития атак.

При этом Арман борец по базе и сильный грэпплер, здесь силы изначально неравны. Но значит ли это, что для победы Царукяну достаточно будет сделать ставку на борьбу? Как бы не так, ведь тейкдаун-дифенс у Дамира на очень и очень приличном уровне. Не исключено, что Арман попытается несколько раз перевести соперника вниз. Но если ничего путного из этого не выйдет, то противостояние окончательно сведется к ударке.

Вряд ли кому-то удастся выиграть досрочно: оба хорошо держат и при этом не обладают нокаутирующей мощью. Стало быть, важную роль сыграют уоркрейт и выносливость, но и тут нет ничего очевидного, поскольку Царукян, как правило, действует активнее, но Исмагулов лучше распределяет силы по дистанции боя.

Пожалуй, это тот случай, когда можно рискнуть и поставить на аутсайдера. Именно это мы и сделаем.

Наш прогноз на бой Царукян - Исмагулов: победа Дамира по очкам. Для тех же, кто хочет понадежнее, есть резон поставить на то, что бой продлится больше 2,5 раундов", - говорится в тексте.

Напомним, что бойцы уже провели дуэль взглядов.

Прямая трансляция "казахского турнира" в UFC с соглавным боем Исмагулов - Царукян

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