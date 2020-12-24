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Назван бой года в MMA

На кону стоял чемпионский пояс.

Назван бой года в MMA
Фото: mmafighting.com
Новости спорта Смешанные UFC
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Редакция The Athletic определилась с главным поединком в смешанных единоборствах в 2020-м. Об этом сообщается на сайте издания.

По мнению журналистов, главным противостоянием уходящего года в MMA стал поединок между китаянкой Вэйли Чжан и представительницей Польши Йоанной Йенджейчик. Схватка прошла в рамках турнира UFC 248 в марте и завершилась победой китайской спортсменки.

Бой продлился все пять раундов. Чемпионка Чжан удержала титул, победив раздельным решением судей. Китаянка неоднократно попадала по лицу соперницы. Ее удары вызвали крупную гематому на лице Йенджейчик.

В активе Чжан - 21 победа при единственном поражении. Поединок против Йенджейчик на данный момент последний в ее карьере.

 

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Метки:
MMA Бои по смешанным правилам UFC

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