"Наподдал локтями в голову". В Украине разобрали победу Рахмонова над Нилом

Популярный украинский сайт vRINGe.com разобрал бой между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (17-0) и американцем Джеффом Нилом (15-7). Их поединок прошел в рамках турнира UFC 285. Рахмонов победил американца удушающим приемом в третьем раунде.

"Нил начисто провалил официальное взвешивание, превысив лимит полусредней категории почти на два килограмма. Не нам судить о случайности или злом умысле, но очевидно, что это стало дополнительным преимуществом для американца, которому было жизненно необходимо избегать партера и посильнее нахлобучивать казахстанца в стойке.

В итоге Джефф действительно выжал из "навески" максимум. Рахмонов неоднократно пытался провести тейкдаун, но Нил отражал все попытки, какими бы изощренными они ни были. В стойке у американца тоже получалось неплохо, но тут еще не понятно, чья заслуга больше - Шавкат временами откровенно пренебрегал защитой, полагаясь исключительно на крепость подбородка. Тот в целом справился, хоть и с оговорками.

Рахмонов с небольшим запасом перебивал прямолинейного, но настойчивого соперника в стойке, без лишней суеты ведя дело к победе по очкам. Тревожно стало лишь в третьем раунде, после того как Нилу удалось потрясти казахстанца левым в голову, так что Шавкату пришлось клинчевать для восстановления. Много времени у него данный процесс не занял, и вскоре уже сам "Номад" потряс Нила, приложившись правым прямым.

Рахмонов усилил натиск, поразил соперника коленом в туловище, наподдал локтями в голову у сетки. В очередной раз безуспешно попытался перевести в партер, но не позволил американцу высвободиться из захвата и прямо в стойке провёл удушающий из-за спины, вынудив Джеффа постучать.

Шавкат по-прежнему побеждает исключительно досрочно и постепенно превращается из проспекта в реального топа дивизиона, улучшая позиции в рейтинге", - пишет сайт.