Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC
Комментарии

"Наподдал локтями в голову". В Украине разобрали победу Рахмонова над Нилом

"Наподдал локтями в голову". В Украине разобрали победу Рахмонова над Нилом
©UFC

Популярный украинский сайт vRINGe.com разобрал бой между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (17-0) и американцем Джеффом Нилом (15-7). Их поединок прошел в рамках турнира UFC 285. Рахмонов победил американца удушающим приемом в третьем раунде.

"Нил начисто провалил официальное взвешивание, превысив лимит полусредней категории почти на два килограмма. Не нам судить о случайности или злом умысле, но очевидно, что это стало дополнительным преимуществом для американца, которому было жизненно необходимо избегать партера и посильнее нахлобучивать казахстанца в стойке.

В итоге Джефф действительно выжал из "навески" максимум. Рахмонов неоднократно пытался провести тейкдаун, но Нил отражал все попытки, какими бы изощренными они ни были. В стойке у американца тоже получалось неплохо, но тут еще не понятно, чья заслуга больше - Шавкат временами откровенно пренебрегал защитой, полагаясь исключительно на крепость подбородка. Тот в целом справился, хоть и с оговорками.

Рахмонов с небольшим запасом перебивал прямолинейного, но настойчивого соперника в стойке, без лишней суеты ведя дело к победе по очкам. Тревожно стало лишь в третьем раунде, после того как Нилу удалось потрясти казахстанца левым в голову, так что Шавкату пришлось клинчевать для восстановления. Много времени у него данный процесс не занял, и вскоре уже сам "Номад" потряс Нила, приложившись правым прямым.

Рахмонов усилил натиск, поразил соперника коленом в туловище, наподдал локтями в голову у сетки. В очередной раз безуспешно попытался перевести в партер, но не позволил американцу высвободиться из захвата и прямо в стойке провёл удушающий из-за спины, вынудив Джеффа постучать.

Шавкат по-прежнему побеждает исключительно досрочно и постепенно превращается из проспекта в реального топа дивизиона, улучшая позиции в рейтинге", - пишет сайт.

Отметим, что их противостояние было признано лучшим поединком UFC 285, за что им причитается бонус в 50 тысяч долларов. Однако Рахмонов получит все 100 000 долларов, так как Нил не сделал вес.

Итого, Рахмонов за пятый бой в UFC заработал 191 500 долларов (82,5 миллиона тенге).

Добавим, что для Номада это 17-я победа в 17 поединках за карьеру в ММА. Все свои бои Рахмонов завершил досрочно, в том числе пять в UFC. Также казахстанец стал первым бойцом, которому удалось финишировать Нила в UFC.

Шавкат РАХМОНОВ: Сапиев - Мусиханов - КТО ВИНОВАТ, безумные фанаты в США, рекордный гонорар от PPV

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 23:51
UFC
"Выступит еще лучше". Известный тренер оценил шансы Рахмонова с топовыми бойцами UFC "Выступит еще лучше". Известный тренер оценил шансы Рахмонова с топовыми бойцами UFC
Вчера , 23:20
UFC
"Наподдал локтями в голову". В Украине разобрали победу Рахмонова над Нилом "Наподдал локтями в голову". В Украине разобрали победу Рахмонова над Нилом
Вчера , 22:16
UFC
Почти два миллиона долларов. Певец Дрейк обогатился после титульного боя в UFC Почти два миллиона долларов. Певец Дрейк обогатился после титульного боя в UFC
Вчера , 20:31
UFC
Шавкат Рахмонов потребовал от президента UFC организовать ему титульный бой Шавкат Рахмонов потребовал от президента UFC организовать ему титульный бой
Вчера , 19:47
UFC
"Не сдаваться, хоть сдохну". Шавкат Рахмонов дал интервью горячей журналистке "Не сдаваться, хоть сдохну". Шавкат Рахмонов дал интервью горячей журналистке
Вчера , 17:59
UFC
Американский боец сделал заявление после поражения от Рахмонова Американский боец сделал заявление после поражения от Рахмонова
Вчера , 17:36
UFC
Президент UFC сообщил хорошие новости о будущем Рахмонова Президент UFC сообщил хорошие новости о будущем Рахмонова
Вчера , 16:21
UFC
"Рахмонов – молодец, выдержал". Казахстанский боец UFC оценил победу Шавката "Рахмонов – молодец, выдержал". Казахстанский боец UFC оценил победу Шавката
Вчера , 15:35
UFC
Потенциальный соперник отреагировал на победу Шавката Рахмонова в UFC Потенциальный соперник отреагировал на победу Шавката Рахмонова в UFC
Вчера , 15:15
UFC
Шавкат Рахмонов "анонсировал" бой за пояс UFC Шавкат Рахмонов "анонсировал" бой за пояс UFC
Вчера , 14:45
UFC
Шавкату Рахмонову подобрали следующего соперника в UFC Шавкату Рахмонову подобрали следующего соперника в UFC
Вчера , 14:25
UFC
Официально: Шавкат Рахмонов стал лучшим непобежденным бойцом UFC Официально: Шавкат Рахмонов стал лучшим непобежденным бойцом UFC
Вчера , 14:05
UFC
Горячая журналистка UFC поздравила Шавката Рахмонова Горячая журналистка UFC поздравила Шавката Рахмонова
Вчера , 13:45
UFC
В России одной фразой описали досрочную победу Рахмонова над топовым бойцом UFC В России одной фразой описали досрочную победу Рахмонова над топовым бойцом UFC
Вчера , 13:26
UFC
"Мне по***!". Президент UFC "простил" соперника Рахмонова и рассказал о бонусе "Мне по***!". Президент UFC "простил" соперника Рахмонова и рассказал о бонусе
Вчера , 13:06
UFC
Сколько заработал Шавкат Рахмонов за 5-ю подряд победу в UFC Сколько заработал Шавкат Рахмонов за 5-ю подряд победу в UFC
Вчера , 12:50
UFC
Заполненная казахами арена. Шавкат Рахмонов рассказал, когда и где готов подраться за пояс UFC Заполненная казахами арена. Шавкат Рахмонов рассказал, когда и где готов подраться за пояс UFC
Вчера , 12:37
UFC
Миллионы! Шавкат Рахмонов получил бонус за "Лучший бой вечера" на UFC 285 Миллионы! Шавкат Рахмонов получил бонус за "Лучший бой вечера" на UFC 285
Вчера , 12:32
UFC
Шавкат Рахмонов - Джефф Нил. Видео полного боя с ярким финишем Шавкат Рахмонов - Джефф Нил. Видео полного боя с ярким финишем
Вчера , 12:10
UFC
"Весь зал стоял!". Махачев восторженно отреагировал на бой Рахмонова "Весь зал стоял!". Махачев восторженно отреагировал на бой Рахмонова
Вчера , 11:55
UFC
Легендарный Джон Джонс вернулся и стал новым чемпионом тяжелого веса UFC Легендарный Джон Джонс вернулся и стал новым чемпионом тяжелого веса UFC
Вчера , 11:41
UFC
"Вот это война!". Появилось видео реакции главы UFC на досрочную победу Шавката Рахмонова "Вот это война!". Появилось видео реакции главы UFC на досрочную победу Шавката Рахмонова
Вчера , 11:24
UFC
В UFC новая чемпионка: Валентина Шевченко сенсационно проиграла и потеряла титул В UFC новая чемпионка: Валентина Шевченко сенсационно проиграла и потеряла титул
Вчера , 11:03
UFC
Видео финиша, или как Шавкат Рахмонов досрочно победил топового бойца UFC Видео финиша, или как Шавкат Рахмонов досрочно победил топового бойца UFC
Вчера , 10:55
UFC
Шавкат проигрывал? Появились судейские записки боя Рахмонова против Джеффа Нила Шавкат проигрывал? Появились судейские записки боя Рахмонова против Джеффа Нила
Вчера , 10:51
UFC
"Готовься, я иду к тебе!". Рахмонов пригрозил топовым бойцам и чемпиону UFC "Готовься, я иду к тебе!". Рахмонов пригрозил топовым бойцам и чемпиону UFC
Вчера , 10:36
UFC
17-0! Шавкат Рахмонов финишировал соперника в самом сложном бою в UFC 17-0! Шавкат Рахмонов финишировал соперника в самом сложном бою в UFC
Вчера , 09:45
UFC
Угрожавший Чимаеву боец ярко дебютировал в UFC Угрожавший Чимаеву боец ярко дебютировал в UFC
Вчера , 09:00
UFC
Стал известен гонорар Шавката Рахмонова за бой с топовым бойцом UFC Стал известен гонорар Шавката Рахмонова за бой с топовым бойцом UFC
Вчера , 07:50
UFC
Рахмонов узнал хорошие новости перед своим поединком на UFC 285 Рахмонов узнал хорошие новости перед своим поединком на UFC 285

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus