На Хабиба Нурмагомедова напали в России

На бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова напал фанат. Об этом информирует российский ММА-журналист и инсайдер Игорь Лазорин.

"Пишут, что фанат якобы напал на Хабиба Нурмагомедова в Нижнем Новгороде. Обычное дело, по-моему. Пацан ждал своего шанса, он его получил. Говорит, сфоткаться хотел", - сообщает Лазорин.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на UFC 254. Россиянин выиграл все 29 боев в ММА.

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