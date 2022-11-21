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"Мы были шокированы". Тренер Жумагулова прокомментировал его решение завершить карьеру

"Мы были шокированы". Тренер Жумагулова прокомментировал его решение завершить карьеру
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas/

Наставник Жалгаса Жумагулова (14-8) Айбек Шокпутов прокомментировал решение судей в последнем поединке Жако, а также высказался о его решении завершить карьеру, сообщает Sports.ru.

Жумагулов в рамках турнира UFC Fight Night 215 в Лас-Вегасе (Невада, США) проиграл решением американцу Чарльзу Джонсону (12-3). Для него данная неудача стала пятой в американском промоушене, после нее Жалгас объявил о завершении карьеры.

"Жалгас не первый в подобной ситуации в UFC, у них и ранее были похожие странные решения. Мы были шокированы данным решением судей. Мы видели статистику и сами сидели, считали. Есть ощущение, что оценивали бой лишь по третьему раунду. Что касается решения Жалгаса о завершении карьеры, он не молодой парень, ему 34 года, большая семья. Мы говорили с ним об этом, он и до поражения понимал, что ему нужно останавливаться. UFC дал ему шанс провести бой, он согласился", - сказал Шокпутов.

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Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC

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