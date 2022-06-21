"Многих от этого будет бомбить". Менеджер сделал заявление о возвращении Хабиба в UFC

Али Абделаьзиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова, не исключает, что его подопечный может возобновить профессиональную карьеру, но только не в легком, а в среднем весе, передает Sherdog. При этом он отметил, что многим это решение бойца может не понравиться.

"Сейчас я кое-что скажу, и я знаю, что многих людей от этого будет бомбить. Хабиб сейчас весит 200 фунтов (90,7 килограмма. - Прим. ред.). Если он сбросит вес до 185 фунтов (84 килограмма. - Прим. ред.), то он остановит Исраэля Адесанью за три раунда. Это мое мнение. Сейчас он побеждает тяжеловесов, полутяжеловесов, полусредневесов, легковесов. Он неудержим. Он как трактор.

Если Хабиб захочет вернуться и скажет Дане Уайту, чтобы ему дали подраться в среднем весе, он прикончит Исраэля Адесанью за три раунда. Потому что бои делают стили. Адесанья не сможет остановить его борьбу и его грепплинг. Конечно, Исраэль лучший ударник на планете, но Хабиб может вернуться и стать чемпионом UFC в среднем весе уже сегодня", - сказал менеджер

Напомним, 33-летний Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года.

32-летний Адесанья скоро проведет свою пятую защиту титула чемпиона UFC в среднем весе.