"Мелкий болтун". Чемпион UFC в весе Рахмонова "наехал" на МакГрегора и перечислил конкурентов

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что в будущем не против разделить октагон с Хамзатом Чимаевым, сообщает fightnews.info. Рассказал он и о других соперниках.

Ранее Чимаев, который устроил ранее перепалку с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, выиграл у фаворита дивизиона, а Усман высказался о поединке с бойцом из Швеции.

"Чимаев вышел и побил второго номера полусреднего веса, одержал победу. Так что мне очень сложно сказать: "Нет, он ничего не заслуживает". Нет, он вышел туда против Гилберта Бернса и смог сделать то, что ему нужно было сделать. Поэтому я ничего у него не отнимаю. Если этому бою суждено состояться, то он состоится. Если нет, то нет.

Сейчас у нас есть Леон Эдвардс. Есть еще один мелкий болтун, как его? Ирландский паренек, который сидит в сторонке и открывает рот (Конор МакГрегор, - прим.). Вы забыли о нем, поскольку этот парень неактуален. В последнее время он ничего не добился в спорте. Чтобы оставаться актуальным, он пытается связать свое имя с кем-то актуальным, и СМИ сейчас этого не понимают.

Возвращаясь к Чимаеву, этот парень проделал отличную работу, он победил второго номера дивизиона. Если этот бой будет следующим после Эдвардса, то так тому и быть. Но сейчас мы сосредоточены на Эдвардсе", - сказал Камару Усман в интервью ютуб-каналу TMZ Sports.

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