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Майк Тайсон назвал любимого бойца в UFC

Майк Тайсон назвал любимого бойца в UFC
©lenta.ru
Новости спорта MMA UFC

Легендарный американский боксер Майк Тайсон назвал своего любимого бойца в UFC. Им оказался Ройс Грейси, сообщает "Чемпионат".

Тайсон поддерживает теплые отношения со многими бойцами UFC. Во многих своих подкастах Майк задействовал Генри Сехудо.

"Я всегда любил Ройса Грейси. Он был всеобщим другом, и он был "Давидом, побеждающим всех Голиафов". Но теперь все знают его стиль, теперь вы знаете", - сказал Тайсон.

Ройс Грейси - бразильский боец смешанных боевых искусств, мастер бразильского джиу-джитсу, входит в Зал славы UFC. Впервые он победил в 1993 году на турнире UFC 1: The Beginning. Затем одержал 10 побед подряд. Тайсон в то время был на пике своей боксерской карьеры.

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Метки:
UFC MMA Тайсон Майк

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