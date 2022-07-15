Мария Агапова высказалась о бое в UFC и назвала его дату

Казахстанка Мария Агапова объяснила причину срыва своего очередного поединка в UFC и назвала новые сроки возвращения в октагон, сообщает корреспондент Vesti.kz.

31 июля казахстанка должна была выступить на турнире UFC 277 в Далласе (Техас, США) против Джи Ен Ким из Южной Кореи, но снялась из-за травмы.

"К сожалению, я получила травму во время этого тренировочного кэмпа, и бой 30 июля не состоится. Извиняюсь перед фанатами и моей соперницей. Бой обещают перенести на сентябрь.

Пока что прохожу реабилитацию. Не терпится вернуться к боям. Спасибо всем, кто меня поддерживает ❤️", - написала казахстанка в своем обращении.

У казахстанки Марии Агаповой сорвался бой в UFC. Названа причина

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