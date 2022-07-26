Мария Агапова сделала заявление о сроках следующего боя в UFC

Казахстанка Мария Агапова заявила о начале тренировок и назвала сроки следующего боя в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

31 июля казахстанка должна была выступить на турнире UFC 277 в Далласе (Техас, США) против Джи Ен Ким из Южной Кореи, но снялась из-за травмы.

"С сегодняшнего дня я возвращаюсь к тренировкам и бизнесу. Моя прекрасная подруга решила составить мне компанию и научиться драться. Буду готовиться на бой в конце сентября. Скоро будут известны новая дата и новая соперница. Честно сказать, тренировки после травмы проходят достаточно тяжело. Я учусь биться заново. Но я зависима от этой игры. Поэтому вернусь скоро, как только смогу. Люблю вас💕", - написала спортсменка в своем Instagram.

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