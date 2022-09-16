Мария Агапова прошла взвешивание перед пятым боем в UFC

Казахстанка Мария Агапова (10-3) прошла взвешивание перед боем на турнире UFC в Лас-Вегасе против канадки Джиллиан Робертсон (10-7), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Агапова показала на весах 125,5 фунтов (56,92 килограмма). Вес соперницы составил 125 фунтов (56,69 килограмм).

Напомним, что 25-летняя Агапова выиграла два боя в UFC, а еще в двух потерпела поражения.

Бой между Агаповой и Робертсон состоится в ночь с 17 на 18 сентября. По предварительным данным он пройдет ориентировочно в 02:40 по времени Нур-Султана.

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