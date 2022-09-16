Мария Агапова показала новую форму для боя в UFC

Казахстанка Мария Агапова (10-3) показала новую форму, в которой проведет следующий бой, сообщает корреспондент Vesti.kz. В ночь на 18 сентября Агапова в предварительном карде турнира UFC сразится в Лас-Вегасе (Невада, США) с канадкой Джиллиан Робертсон (10-7).

"Новая форма", - гласит описание к фото сторис Instagram казахстанки.

Напомним, что 25-летняя Агапова выиграла два боя в UFC, а еще в двух потерпела поражения.

По предварительным данным, поединок между Агаповой и Робертсон пройдет ориентировочно в 02:40 по времени Нур-Султана.

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