Мария Агапова назвала сроки возвращения в UFC

Казахстанка Мария Агапова назвала сроки своего возвращения в UFC после срыва боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

31 июля казахстанка должна была выступить на турнире UFC 277 в Далласе (Техас, США) против Джи Ен Ким из Южной Кореи, но снялась из-за травмы.

"Опухоль на месте травмы спала. Поэтому мы начинаем укреплять мышцы. Я возвращаюсь к ММА-тренировкам на следующей неделе и буду готовиться на бой в конце сентября. На данный момент мой менеджер ищет мне новую оппонентку. Надеюсь, реабилитация пройдет хорошо, и я смогу подраться в конце сентября", - написала Агапова в Instagram.

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