МакГрегор устроил перепалку с "главным мерзавцем" UFC

Известные бойцы UFC, американец Хорхе Масвидаль и ирландец Конор МакГрегор, устроили перепалку в соцсетях по поводу их возможного боя, сообщает "Чемпионат".

"Нет, Конор не хочет боя. Если бы он хотел, то что-то бы уже написал. Вероятно, просто оскорбил бы мою маму или кого-то из моих родственников, может, мою страну. В общем, что-то в этом роде", - говорил ранее Масвидаль.

"Оскорбить твою маму? Какой же ты неудачник, приятель. Мы с твоей мамой ладим", - отреагировал МакГрегор в социальных сетях.

"Да, моя мама любит тебя, чувак. Ведь она знает, что ты принесешь мне самую большую зарплату, а бой получится относительно легким", - ответил Хорхе.

Напомним, Масвидаль владеет символическим поясом "главного мерзавца" UFC. Что касается МакГрегора, то ранее сообщалось, что он ведет переговоры о реванше с американским боксером Флойдом Мейвезером.