Махачев должен провести бой с Макгрегором. Легенда UFC объяснил почему

Легенда смешанных единоборств, покоритель двух дивизионов Даниэль Кормье считает, что UFC пора задуматься об очной схватке между действующим и бывшим чемпионами в легком весе - дагестанцем Исламом Махачевым (25-1) и ирландцем Конором Макгрегором (22-6).

"Реально считаю, что Ислам должен в следующем бою драться с Конором. Почему? Потому что это самые большие деньги. А если так, то почему бы и нет? Махачев ведь не просто чемпион. Он - доминатор. А если так, то пора выводить его на следующий уровень. А для этого нужен подходящий оппонент. Единственный, кто может поднять популярность и узнаваемость Ислама на новый уровень, это Макгрегор", - цитирует Кормье ESPN MMA.

Ветеран напомнил, что "две победы над Макгрегором сделали звездой Дастина Порье.

"Именно победа над Макгрегором сделала звездой Хабиба Нурмагомедова. А еще этот бой хорош из-за того, что у Конора были все эти проблемы с Хабибом и все такое. Ислам должен драться с Конором, так как тот остается величайшей звездой ММА. И теперь, когда Макгрегор возвращается в UFC, наконец-то этот поединок можно сделать", - добаивл он.

Когда бой Шавката Рахмонова, Узбекистан рвется на чемпионат мира. Что произошло в мире спорта