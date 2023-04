Легендарный боец повелся на фейк про Шавката Рахмонова

Легендарный боец ММА Бен Аскрен повелся на фейк про казахстанца Шавката Рахмонова, передает телеграм-канал "Спорт Шредингера".

Отмечается, что сразу несколько пабликов в качестве шутки запустили утку про бой Шавката с американцем Тони Фергюсоном, который, якобы, может состояться на турнире UFC 292.

Первоисточником указывались известные инсайдеры, которые, естественно, ни о чем таком не сообщали.

"Черт возьми, за что они так с Тони", - выразил сочувствие Аскрен. Но ему ответил американский менеджер казахстанца Дэни Рубинштейн: "Не верь всему, что пишут в твиттере, Бен. Не будет такого боя".

Damn, why they doing that to Tony. https://t.co/wwkH89BExl