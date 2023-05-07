Куат Хамитов возмутился судейством и победой освистанного чемпиона UFC

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Найман Хамитов возмутился победой чемпиона UFC в наилегчайшем весе Алджамейна Стерлинга, передают Vesti.kz.
Американский боец защитил свой титул раздельным решением судей в бою против Генри Сехудо, а потом был освистан болельщиками.
"Перед пятым раундом счет был 2:2. 5-й раунд был решающим, и его забрал Сехудо. Я увидел победу Генри однозначно! Интересно, куда смотрели судьи, когда отдавали победу", - написал Хамитов в своем Intagram.
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