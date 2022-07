Конор МакГрегор назвал неудачником блогера-боксера

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор оскорбил блогера-боксера Джейка Пола, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ирландец высказался о популярности блогера, мотивировав свой отказ на предложение Пола провести бой.

"Ты провел два боя и сделал 70 тысяч продаж платных трансляций.

Ты неудачник, малыш. Никто", - написал МакГрегор в Twitter.

You are a flop, kid. A nobody.