Конор МакГрегор назвал неудачником блогера-боксера

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор оскорбил блогера-боксера Джейка Пола, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ирландец высказался о популярности блогера, мотивировав свой отказ на предложение Пола провести бой.

"Ты провел два боя и сделал 70 тысяч продаж платных трансляций.

Ты неудачник, малыш. Никто", - написал МакГрегор в Twitter.

You are a flop, kid. A nobody. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 11, 2022

Напомним, что последний раз в октагон МакГрегор выходил в июле 2021 года. Тогда во второй раз подряд он проиграл американцу Дастину Порье. На этот раз ирландец уступил из-за перелома ноги, полученного в ходе поединка.

Пол провел на боксерском ринге пять поединков и во всех одержал победы. Пока американец не дрался с профи-боксерами, но зато дважды победил экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли, а также нокаутировал в первом раунде известного бойца ММА Бена Аскрена.

Следующий бой блогер-боксер проведет с Хасимом Рахманом-младшим. Поединок с сыном бывшего чемпиона WBC и IBF в супертяжелом весе Хасима Рахмана пройдет 6 августа в Нью-Йорке.