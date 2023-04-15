Казахстанскому бойцу предрекли чемпионский титул UFC

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков считает, что его соотечественнику - новоиспеченному файтеру UFC Асу Алмабаеву, выступающему в наилегчайшем весе, по силам стать чемпионом в американском промоушене, передают Vesti.kz.

6 апреля стало известно, что Алмабаев официально подписал контракт с UFC.

"Уровень Асу очень высокий. Думаю, что у Асу точно уровень топ-10 UFC, он титулованный парень, приходит в статусе звезды, это раскрученный, готовый парень, который может биться на большой арене. Я считаю, что он может точно побить топ-10. У Асу реальные шансы, год-два, да и он сам заявлял, что может привезти пояс в Казахстан", - рассказал Рафиков NAIZA TV.

Напомним, что из 19 профессиональных боев в ММА Асу выиграл 17 и только в двух потерпел поражение. Также следует отметить, что на его счету четыре поединка в промоушене Brave FC, и все четыре боя он выиграл.

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