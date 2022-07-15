Казахстанец Морозов высказался о своем будущем в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Сергей Морозов (18-5) в интервью Youtube-каналу "Вестник MMA" рассказал о своих дальнейших планах в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Есть понимание что дальше? По контракту будет переподписание?

- Да, это был крайний бой. Сейчас Саят (менеджер Морозова — прим.) готовит переподписание. Уже на финишной прямой. Сейчас я на паузе, отдыхаю, провожу время с семьей.

- В последнем бою ты выступал после поражения, насколько ментально тяжело было Было в последнем бою напряжение, потому что это был последний поединок по контракту?

- Давление было, конечно, и по первому раунду это было видно, что давление сказалось. Я не должен был его так начинать. Ну, перетерпел это давление и свое навязал.

Казахстанский боец выступил на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США). Морозов одержал победу над бразильцем Раулианом Пайвой.

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