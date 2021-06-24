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Казахстан помог российскому бойцу выступить в главном бою турнира UFC

Казахстан помог российскому бойцу выступить в главном бою турнира UFC
Александр Волков. Фото: ru.ufc.com
Новости спорта Смешанные UFC
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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков рисковал оказаться без американской визы перед боем в UFC.

26 июня российский тяж встретится с французом Сирилом Ганом в главном событии вечера на UFC Vegas 30. Для Волкова турнир станет пятым в UFC, когда он дерется в главном событии вечера.

В интервью "Спорт-Экспресс" Волков рассказал, что разрешение на въезд в США он смог получить в Казахстане.

- У вас была целая эпопея с американской визой. Как все-таки удалось получить ее?

- Я съездил в Казахстан, мне помогли получить визу, наши партнеры подсуетились, чтобы записать меня максимально быстро на интервью. Записали, на два года получил. Прям в последний момент, буквально за неделю до вылета в США я еще был в Казахстане, из-за этого подготовка немножко сорвалась на какое-то время. Но сейчас нормально, я уже форму вернул, даже отдохнул во время этой поездки.

Волков провел 41 бой в ММА, на его счету 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и восемь поражений. Что касается Гана, то у него восемь побед в восьми поединках в MMA.

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