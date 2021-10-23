Казахский боец из России отправляется на бой в UFC

Казахский боец из России Дамир Исмагулов (23-1) завершил подготовку к бою c россиянином Магомедом Мустафаевым (14-3), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок пройдет на турнире UFC 267. Он состоится 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

"Завершающий этап подготовки провел в Екатеринбурге, тяжелая подготовка наконец закончилась и завтра отправляемся в Абу-Даби", - написал Исмагулов в Instagram.

Напомним, что последний бой Исмагулов провел в мае, одержав четвертую победу под эгидой промоушена. В клетку он планировал вернуться еще летом, но помешала травма.

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