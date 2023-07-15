"Казахи нам ближе, но ...". Гаджиев - о дебютном бое Максума в UFC

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказал свои симпатии перед боем между американцем Тайсоном Нэмом и казахстанцем Азатом Максумом.

"Конечно, буду болеть за Нэма. Понятно, что казахи – близкий нам народ, соседи. Я в Казахстане был много раз, а на Гавайях ни разу не был. В этом плане нам казахи ближе. Но Тайсон Нэм – парень, который несколько раз приезжал к нам и дрался у нас. Понимаете? У нас сложились приятельские отношения. Поэтому я за него и искренне желаю ему удачи", - цитирует Гаджиева metaratings.ru.

Утром в воскресенье, 16 июля, Максум дебютирует в самом популярном мировом промоушене UFC. Его соперником будет опытный американский боец Тайсон Нэм (21-13-1). Сам бой состоится на турнире UFC on ESPN 49 (UFC Vegas 77), который пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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