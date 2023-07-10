Жалгас Жумагулов дал напутствие казахстанским бойцам перед дебютом в UFC

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов высказался о предстоящем дебюте в UFC своего соотечественника Азата Максума и Асу Алмабаева. Он отметил, что не надо себя накручивать, чтобы избежать давления.

"Пусть себе голову не забивает, что народ встал утром, народ ждет, болеет. Вот эту нагрузку на себя пусть не берет. Бой как бой. Вышел, подрался и все. Сильно себя эмоционально пусть не грузит.

Там всегда тяжело. В UFC клетка совсем другая. Там вообще все по-другому. Не похоже на то, где мы дрались раньше. Кто там дерется, понимает. Уровень, сама клетка другая, восстановление там проходит по-другому. По времени ты там по-другому дерешься. У нас то в промоушене - утром вес сделал и почти 1,5 суток на восстановление у тебя. А тут ты утром вес сделал, утром встаешь и тебя забирают на ринг, ты даже не успел тренировку сделать, воду слить, уже там на разминке начинаешь это все делать. Вот это чуть сложновато.

Возможно, мои дебюты тоже сложные были. Народ рано встает... Сильно себя грузил этим. Очень сложно было мне.



Им очень хорошие дали бои в плане дебюта. Сильного уровня, но не в топах. Для дебюта в самый раз. Что для Азата, что для Асу", - сказал боец в интервью YouTube-каналу "Территория ММА".

Напомним, Жумагулов провел в UFC семь боев, в которых одержал одну победу и потерпел шесть поражений. В последнем поединке в июне он проиграл американцу Джошуа Вану.

27-летний Максум проведет дебютный бой в UFC на турнире 15 июля. Его соперником станет опытный американский файтер Тайсон Нэм. А 29-летний Алмабаев дебютирует в лучшей лиге мира в ночь на 6 августа. Его соперником будет американец Од Осборн.

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