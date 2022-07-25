Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC

Автор:

Комментарии

История повторяется? Где и когда Шавкат Рахмонов проведет следующий бой в UFC

История повторяется? Где и когда Шавкат Рахмонов проведет следующий бой в UFC
©UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (16-0) до конца года намерен выступить еще один раз. Корреспондент Vesti.kz считает, что лучшая дата для этого - 22 октября на номерном турнире UFC 280.

Этот ивент состоится в Абу-Даби (ОАЭ) и примет целый ряд больших и ожидаемых поединков. Турнир возглавит титульное противостояние в легком весе между бразильцем Чарльзом Оливейрой (33-8-0-1) и россиянином Исламом Махачевым (22-1).

Также в этом карде пройдет титульник в легчайшем весе между чемпионом Алджамейном Стерлингом (21-3) и экс-обладателем пояса Ти Джеем Диллашоу (17-4). Между собой подерутся известные файтеры Петр Ян (16-3) и Шон О'Мэлли (15-1-0-1), Бенеил Дариуш (21-4-1) и Матеуш Гамрот (21-1-0-1), а также Белал Мухаммад (21-3-0-1) и Шон Брэди (15-0).

Рахмонов подрался лишь месяц назад, в конце июня, и заявил, что постарается проводить по три поединка за календарный год. В феврале он нокаутировал Карлстона Харриса (17-5), а в июне задушил Нила Мэгни (26-9). И как раз осенью будет время, чтобы провести заключительный бой в 2022-м.

Возможность подраться на UFC 280 - это удобный шанс избежать очередной поездки в США, где, помимо всего прочего, будет необходимо пройти акклиматизацию и в общей сложности провести там больше месяца.

Более того, в случае встречи с интересным оппонентом из топ-10 рейтинга полусредневесов есть хорошая возможность получить место в главном карде ивента. Подраться там же, где весь мир будет наблюдать за ходом двух титульных противостояний, - звучит очень заманчиво.

Интересно и то, что на этом турнире пройдет другой интересный поединок в 77 килограммах. Третий номер рейтинга Мухаммад встретится с другим непобежденным проспектом - Брэди. В таком случае была бы возможность сразу договориться о следующем поединке с победителем этого противостояния.

Основную подготовку в случае поединка в ОАЭ боец мог бы пройти в зале DAR Pro Team. И самое удобное, что эти сборы не делились бы на две части - казахстанскую и американскую, как было перед последними выступлениями Шавката.

Напомним, что именно в Абу-Даби Рахмонов в октябре 2020 года дебютировал в UFC. Тогда он бился в предварительном карде турнира, который возглавил титульный бой в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Даже после этих воспоминаний есть какое-то дежавю. Тем более Махачева называют наследником Хабиба.

Остается с нетерпением ждать новостей о возвращении Рахмонова в клетку. На данный момент он является одной из главных звезд всего казахстанского спорта, и это более чем заслуженно.

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан ОАЭ Махачев Ислам Оливейра-Махачев Оливейра Чарльз Ян Петр Нурмагомедов Хабиб

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 15:29
UFC
История повторяется? Где и когда Шавкат Рахмонов проведет следующий бой в UFC История повторяется? Где и когда Шавкат Рахмонов проведет следующий бой в UFC
Сегодня , 11:40
UFC
Казахстанский боец Морозов получил новый контракт от UFC. Подробности Казахстанский боец Морозов получил новый контракт от UFC. Подробности
Вчера , 21:35
UFC
Боец установил рекорд UFC за один бой Боец установил рекорд UFC за один бой
Вчера , 19:22
UFC
Рэпер Дрейк заработал миллионы долларов на победах двух бойцов UFC Рэпер Дрейк заработал миллионы долларов на победах двух бойцов UFC
Вчера , 07:24
UFC
Мария Агапова назвала сроки возвращения в UFC Мария Агапова назвала сроки возвращения в UFC
23 июля, 12:30
UFC
Готов выйти против Хабиба после того, как побью Махачева - Чарльз Оливейра Готов выйти против Хабиба после того, как побью Махачева - Чарльз Оливейра
23 июля, 11:22
UFC
Бой UFC, где готов выйти казахстанец Исмагулов, будет претендентским Бой UFC, где готов выйти казахстанец Исмагулов, будет претендентским
22 июля, 21:26
UFC
"Обещал усмирить". Уроженец Казахстана - о "конфликте" с Хасбиком и сломанном носе "Обещал усмирить". Уроженец Казахстана - о "конфликте" с Хасбиком и сломанном носе
22 июля, 15:48
UFC
"Вот вам!". Британский боец MMA спустил трусы на взвешивании "Вот вам!". Британский боец MMA спустил трусы на взвешивании
22 июля, 13:20
UFC
Исмагулов готов выступить на UFC 280 и заменить Махачева или Оливейру Исмагулов готов выступить на UFC 280 и заменить Махачева или Оливейру
22 июля, 11:59
UFC
Уроженец Казахстана дал прогноз на бои Чимаева и Махачева Уроженец Казахстана дал прогноз на бои Чимаева и Махачева
21 июля, 23:40
UFC
Экс-чемпион из России получил новый бой в UFC Экс-чемпион из России получил новый бой в UFC
21 июля, 13:32
UFC
Уроженец Казахстана отказался от боя с МакГрегором и выбрал другого соперника Уроженец Казахстана отказался от боя с МакГрегором и выбрал другого соперника
20 июля, 23:20
UFC
UFC объявил о поединке бойцов из топ-10 в весе Рахмонова UFC объявил о поединке бойцов из топ-10 в весе Рахмонова
20 июля, 22:41
UFC
Шавкат Рахмонов показал видео смелого прыжка в море Шавкат Рахмонов показал видео смелого прыжка в море
20 июля, 14:27
UFC
Рафаэль Физиев vs Дастин Гетжи! Будет еще одно кольцо? Рафаэль Физиев vs Дастин Гетжи! Будет еще одно кольцо?
20 июля, 13:48
UFC
Блогер-боксер назвал Чимаева "фейковым Хабибом" и собрался поставить на победу Нейта Диаза Блогер-боксер назвал Чимаева "фейковым Хабибом" и собрался поставить на победу Нейта Диаза
20 июля, 08:28
UFC
Хамзат Чимаев договорился о бое с Нейтом Диазом. Подробности Хамзат Чимаев договорился о бое с Нейтом Диазом. Подробности
20 июля, 07:34
UFC
Обидчик Морозова поднялся в топ-15 рейтинга UFC. Хабиб отреагировал Обидчик Морозова поднялся в топ-15 рейтинга UFC. Хабиб отреагировал
19 июля, 14:43
UFC
Оливейру назвали самым зрелищным бойцом UFC перед титульным боем Оливейру назвали самым зрелищным бойцом UFC перед титульным боем
19 июля, 10:24
UFC
Президент UFC пообещал назвать дату следующего боя Чимаева Президент UFC пообещал назвать дату следующего боя Чимаева
19 июля, 07:48
UFC
Появилась информация о новом контракте Морозова с UFC Появилась информация о новом контракте Морозова с UFC
19 июля, 00:26
UFC
"Большая честь, что я казах". Боец из Китая в UFC сделал признание "Большая честь, что я казах". Боец из Китая в UFC сделал признание
18 июля, 09:28
UFC
Президент UFC гневно высказался о боксере-блогере Президент UFC гневно высказался о боксере-блогере
18 июля, 09:04
UFC
Названа роль Хабиба в борьбе за пояс UFC между Оливейрой и Махачевым Названа роль Хабиба в борьбе за пояс UFC между Оливейрой и Махачевым
17 июля, 11:02
UFC
Официально анонсирован бой Махачев - Оливейра за титул чемпиона UFC Официально анонсирован бой Махачев - Оливейра за титул чемпиона UFC
17 июля, 09:58
UFC
Шавкату Рахмонову подарили квартиру в Актау Шавкату Рахмонову подарили квартиру в Актау
16 июля, 20:27
UFC
"Говорю - GGG". Жумагулов рассказал о популярности Головкина в США "Говорю - GGG". Жумагулов рассказал о популярности Головкина в США
16 июля, 19:32
UFC
Жумагулов высказался о бое Рахмонова с Чимаевым и титуле чемпиона в UFC Жумагулов высказался о бое Рахмонова с Чимаевым и титуле чемпиона в UFC
16 июля, 10:28
UFC
Экс-чемпион UFC дебютирует в кино Экс-чемпион UFC дебютирует в кино

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus