Испуганный мальчик или хороший боец? Чимаев охарактеризовал Рахмонова

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев в интервью Youtube-каналу Red Corner MMA высказался об известных файтерах, в числе которых казахстанец Шавкат Рахмонов и ирландец Конор МакГрегор, сообщает корреспондент Vesti.kz. Чимаев располагается на третьем месте в рейтинге полусреднего веса UFC, а Рахмов идет на десятой строчке в этом же дивзионе.
- Колби Ковингтон.
- Клоун.
- Хорхе Масвидаль.
- Фальшивый гангстер.
- Камару Усман.
- Хороший боец.
- Шавкат Рахмонов.
- Хороший боец.
- Алекс Перейра.
- Испуганный мальчик.
- Роберт Уиттакер.
- Хороший мальчик.
- Шон Стрикланд.
- Забавный парень.
- Конор МакГрегор.
- Шоумен, - сказал Чимаев.
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