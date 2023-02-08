Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC
Комментарии

Испуганный мальчик или хороший боец? Чимаев охарактеризовал Рахмонова

Испуганный мальчик или хороший боец? Чимаев охарактеризовал Рахмонова
©instagram.com/khamzat_chimaev/

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев в интервью Youtube-каналу Red Corner MMA высказался об известных файтерах, в числе которых казахстанец Шавкат Рахмонов и ирландец Конор МакГрегор, сообщает корреспондент Vesti.kz. Чимаев располагается на третьем месте в рейтинге полусреднего веса UFC, а Рахмов идет на десятой строчке в этом же дивзионе.

- Колби Ковингтон.
- Клоун.

- Хорхе Масвидаль.
- Фальшивый гангстер.

- Камару Усман.
- Хороший боец.

- Шавкат Рахмонов.
- Хороший боец.

- Алекс Перейра.
- Испуганный мальчик.

- Роберт Уиттакер.
- Хороший мальчик.

- Шон Стрикланд.
- Забавный парень.

- Конор МакГрегор.
- Шоумен, - сказал Чимаев.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Чимаев Хамзат Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 19:50
UFC
Испуганный мальчик или хороший боец? Чимаев охарактеризовал Рахмонова Испуганный мальчик или хороший боец? Чимаев охарактеризовал Рахмонова
Сегодня , 18:45
UFC
Эксперт высказался о нокауте в бою Рахмонова с топовым бойцом UFC Эксперт высказался о нокауте в бою Рахмонова с топовым бойцом UFC
Сегодня , 18:00
UFC
Хамзат Чимаев бросил вызов экс-чемпиону UFC Хамзат Чимаев бросил вызов экс-чемпиону UFC
Сегодня , 16:11
UFC
Неужели их пути не пересекутся? Как Чимаев отдаляется от боя с Рахмоновым Неужели их пути не пересекутся? Как Чимаев отдаляется от боя с Рахмоновым
Сегодня , 11:30
UFC
Запретные темы и излишние откровения. Как интервью Жумагулова навредили его репутации Запретные темы и излишние откровения. Как интервью Жумагулова навредили его репутации
Вчера , 13:16
UFC
МакГрегор возвращается в клетку. Чего ждать от главной звезды ММА? МакГрегор возвращается в клетку. Чего ждать от главной звезды ММА?
Вчера , 12:26
UFC
Боец UFC после нокаута от Рахмонова получил бой с Нурмагомедовым Боец UFC после нокаута от Рахмонова получил бой с Нурмагомедовым
6 февраля, 21:59
UFC
Американский боец пообещал досрочно выиграть у МакГрегора в следующем поединке Американский боец пообещал досрочно выиграть у МакГрегора в следующем поединке
6 февраля, 18:37
UFC
Конор МакГрегор отреагировал на возвращение в MMA Конор МакГрегор отреагировал на возвращение в MMA
6 февраля, 15:30
UFC
Главное событие выходных: в октагоне встретятся два лучших бойца UFC прямо сейчас Главное событие выходных: в октагоне встретятся два лучших бойца UFC прямо сейчас
6 февраля, 14:41
UFC
"Сел в тюрьму или убили бы меня". Жумагулов - о роли ММА и друзьях с пожизненным сроком "Сел в тюрьму или убили бы меня". Жумагулов - о роли ММА и друзьях с пожизненным сроком
5 февраля, 14:51
UFC
Главный бой турнира UFC завершился в первом раунде Главный бой турнира UFC завершился в первом раунде
5 февраля, 14:00
UFC
"Скромного финишера" эффектно нокаутировали на турнире UFC "Скромного финишера" эффектно нокаутировали на турнире UFC
5 февраля, 11:47
UFC
Шавкат Рахмонов вылетел на бой с топовым соперником UFC Шавкат Рахмонов вылетел на бой с топовым соперником UFC
5 февраля, 07:43
UFC
Февральский турнир UFC лишился крутого главного боя Февральский турнир UFC лишился крутого главного боя
4 февраля, 22:41
UFC
UFC объявил о следующем бое Конора МакГрегора UFC объявил о следующем бое Конора МакГрегора
31 января, 13:59
UFC
Место в топ-15? Казахстан оказался в рейтинге самых успешных стран в UFC Место в топ-15? Казахстан оказался в рейтинге самых успешных стран в UFC
31 января, 11:59
UFC
Шавкат Рахмонов сдал тест на допинг перед боем в UFC Шавкат Рахмонов сдал тест на допинг перед боем в UFC
30 января, 22:28
UFC
"Не люблю быть в долгах". Исмагулов высказался о контракте с UFC и назвал свой гонорар "Не люблю быть в долгах". Исмагулов высказался о контракте с UFC и назвал свой гонорар
30 января, 15:28
UFC
Эксперт оценил шансы на проведение реванша Исмагулова с топовым бойцом UFC Эксперт оценил шансы на проведение реванша Исмагулова с топовым бойцом UFC
30 января, 14:05
UFC
Удивил всех несколько раз. Почему казах из UFC может остаться без реванша? Удивил всех несколько раз. Почему казах из UFC может остаться без реванша?
30 января, 11:40
UFC
Топовый боец UFC назвал сумму за реванш с "Казахом" Топовый боец UFC назвал сумму за реванш с "Казахом"
29 января, 20:25
UFC
Дамир Исмагулов объявил о возвращении в UFC и обратился к президенту организации Дамир Исмагулов объявил о возвращении в UFC и обратился к президенту организации
28 января, 20:08
UFC
Казахстанский боец Морозов сделал заявление о следующем бое в UFC Казахстанский боец Морозов сделал заявление о следующем бое в UFC
28 января, 09:43
UFC
"Въехал на полной скорости". Конора МакГрегора сбила машина "Въехал на полной скорости". Конора МакГрегора сбила машина
26 января, 15:01
UFC
Недосягаемый Головкин и прогрессирующая Рыбакина. Сколько зарабатывают главные звезды казахстанского спорта Недосягаемый Головкин и прогрессирующая Рыбакина. Сколько зарабатывают главные звезды казахстанского спорта
25 января, 20:49
UFC
Боец UFC высказался о бое Жалгаса Жумагулова Боец UFC высказался о бое Жалгаса Жумагулова
25 января, 16:34
UFC
Эксперт назвал фаворита в следующем бою Рахмонова в UFC Эксперт назвал фаворита в следующем бою Рахмонова в UFC
25 января, 11:43
UFC
Кандидат в UFC из Казахстана обставил Жалгаса Жумагулова Кандидат в UFC из Казахстана обставил Жалгаса Жумагулова
25 января, 07:49
UFC
Уроженца Казахстана включили в уникальный рейтинг бойцов UFC Уроженца Казахстана включили в уникальный рейтинг бойцов UFC

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus