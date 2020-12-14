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Исмагулов, Физиев и Махачев. Кто может оказаться в топе легкого веса UFC через несколько лет

Хабиба, Фергюсона и компании в лидерах уже не будет.

Исмагулов, Физиев и Махачев. Кто может оказаться в топе легкого веса UFC через несколько лет
Дамир Исмагулов. Фото: UFC©️
Новости спорта Смешанные UFC
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Чемпионский пояс UFC в легком весе все еще принадлежит небитому россиянину Хабибу Нурмагомедову (29-0). Сейчас легкий вес является одним из самых непредсказуемых. Есть давние претенденты Джастин Гэтжи (22-3) и Дастин Порье (26-6-0-1), экс-чемпион Конор МакГрегор (22-4), зажегшаяся звездочка Чарльз Оливейра (30-8-0-1), опытный новичок Майкл Чендлер (21-5) и многие другие. Но непонятно, кто смог бы заменить Хабиба на вершине на долгий срок. Все это покажет время. Но а пока корреспондент Vesti.kz рассмотрел список бойцов, которые в ближайшие пару-тройку лет могут ворваться в топ дивизиона и стать претендентами на пояс.

Для начала отметим возраст действующей верхушки легкого веса:


36 - Тони Фергюсон и Рафаэль Дос Аньос
35 - Пол Фелдер и Диего Феррейра
33 - Эл Яквинта и Грегор Гиллеспи
32 - Хабиб Нурмагомедов, Джастин Гэтжи, Конор МакГрегор и Дрю Добер
31 - Дастин Порте, Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш
30 - Дэн Хукер
29 - Ислам Махачев
28 - Кевин Ли

Как видим, в топе сейчас лишь два человека моложе 30 лет - это Махачев и Ли. Непонятно, как много спортсменов из этого списка продолжат демонстрировать свой высокий уровень через несколько лет, гадать тоже смысла нет, потому что история не раз доказывала, что возраст, в какой-то мере - всего лишь цифры. Поэтому мы сейчас поговорим о тех, кто может вскоре подобраться к вершине. Рассматриваем тех бойцов, кому нет 30 лет.

Ислам Махачев (Россия, 18-1)

 У 29-летнего дагестанца в UFC семь побед и одно поражение. Сейчас у Ислама серия из шести побед подряд. Еще несколько лет назад люди говорили о том, что Ислам - улучшенная версия Хабиба, который в будущем заменит Нурмагомедова. 2021 год будет определяющим для Махачева, которому дико не везло в этом году (несколько сорванных поединков и ни одного проведенного). Прямо сейчас Махачев занимает 13-е место в рейтинге претендентов.

Брэд Ридделл (Новая Зеландия, 9-1)

 Новозеландцу Ридделлу также 29 лет. Он дебютировал в UFC в октябре прошлого года. С тех пор на его счету три победы в трех боях. Побеждал Брэд довольно крепких соперников, среди которых и россиянин Магомед Мустафаев (14-3). Вполне возможно, что в следующем году Ридделлу будет по силам ворваться в топ-15.

Дамир Исмагулов (Россия, 19-1)

 Казах из Оренбурга, как и Махачев, не занесет 2020 год себе в актив. У Дамира были проблемы со здоровьем, поэтому он так и не провел ни боя за календарный год. В UFC у Исмагулова три победы в трех боях. Некоторое время назад Дамир признавался, что соперники в легком весе превосходят его в габаритах, поэтому боец задумывался о переходе в полулегкий вес. Но официального решения все еще не было, поэтому написать здесь о Дамире мы тоже можем.

Гурам Кутателадзе (Грузия, 12-2)

 28-летний грузинский файтер дебютировал в UFC два месяца назад, раздельным решением нанеся первое поражение в карьере другому дебютанту - Матеушу Гамроте (17-1-0-1). 

Александр Эрнандес (США, 12-3)

 Этому американскому бойцу тоже 28 лет. Еще недавно Эрнандес входил в топ-15 легкого веса, но и сейчас его отделяет от этих позиций плюс-минус одна победа. В промоушене Эрнандес выступает уже третий год, на счету Александра четыре победы и два поражения.

Кевин Ли (США, 18-6)

 Когда-то казалось, что Кевин является безоговорочным будущим чемпионом. Но молодой боец рановато попал в ростер UFC и с ходу потерпел первое поражение в карьере. Хоть Кевину все еще 28 лет, он уже является ветераном UFC. На его счету 11 побед и шесть поражений в лучшей лиге мира. Возможно, что свое последнее слово Кевин еще не сказал. Сейчас он занимает 11-е место в рейтинге претендентов.

Луис Пенья (США, 8-3)

 27-летний Пенья имеет рекорд 4-3 в UFC. Засветился Луис в свое время на шоу The Ultimate Fighter, будучи непобежденным. С тех пор многое изменилось, но по меркам боевых единоборств Пенья все еще молод и может удивить общественность.

Йоэль Альварес (Испания, 18-2)

 Испанскому файтеру также 27 лет. Был подписан в UFC Йоэль в графе лишь с одним поражением. Однако в дебюте его ждала встреча с Исмагуловым. Дамир выиграл единогласным решением, но Альвареса это не сломило. С тех пор Йоэль выиграл у трех соперников подряд (у всех - досрочно).

Рафаэль Физиев (Кыргызстан, 9-1)

 Ярко проявляет себя в промоушене и 27-летний уроженец Казахстана Физиев. В своем дебютном поединке в апреле 2019 года Рафаэль проиграл техническим нокаутом Мустафаеву. Это поражение стало первым (и все еще единственным) в карьере Физиева. С тех пор Рафаэль провел три боя, выиграв в каждом из них. В последнем поединке Физиев жестко нокаутировал некогда топового полусредневеса UFC Ренато Мойкано (14-4-1). После боя Физиев сделал громкое заявление, посоветовав всем готовиться и вызвав на поединок экс-претендента на пояс Эла Яквинту (14-6-1).

Тьяго Мойзес (Бразилия, 14-4)

 Еще один проспект легкого веса. Мойзесу 25 лет, а в UFC он имеет рекорд 3-2. Попал в лигу Тьяго через Претендентскую серию Даны Уайта (DWCS). Справедливости ради стоит отметить, что проигрывал Тьяго не кому попало, а топовому бойцу Бенеилу Дариушу (19-4-1) и Исмагулову. Обоим Мойзес уступил решением, что говорит о неуступчивости молодого латиноамериканца. Что же касается Исмагулова, то в этом списке это уже второй соперник Дамира по UFC. Всем критикам, которые были неудовлетворены победами Исмагулова решением над малоизвестными соперниками - большой привет. Дамир прошел через жестких, молодых и голодных воинов.

Джордан Лавитт (США, 8-0)

 Этот 25-летний боец дебютировал в UFC чуть больше месяца назад. Зато как он это сделал! Давайте шокируем наши глаза снова:

Насрат Хакпараст (Афганистан, 12-3)

 Сейчас у 25-летнего афганца статистика 4-2 в UFC. Хакпараст уже на слуху и способен улучшить свои позиции в рейтинге. Но в январе Насрата ждет весьма сложный бой с еще более молодым соперником. Оппонентом Хакпараста будет следующий файтер нашего списка.

Арман Царукян (Россия, 15-2)

 Царукян - самый молодой из показавших себя бойцов UFC. Арману все еще 24 года, в лучшей лиге мира он имеет рекорд 2-1. Свой дебют в промоушене Царукян провел против Махачева весной 2019 года, проиграв звездному противнику единогласным решением судей. С тех пор на счету Армана две победы подряд. Следующий соперник - Хакпарас.

Пока рано делать какие-то громкие заявления, но можем точно быть уверенными, что хотя бы несколько ребят из этого списка попадут в топ-10 легкого веса уже через пару лет. Остается ждать и наслаждаться, воочию наблюдая за развитием карьер этих проспектов.

 

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Метки:
MMA UFC Нурмагомедов Хабиб МакГрегор Конор Исмагулов Дамир Физиев Рафаэль

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