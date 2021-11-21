Хамзат Чимаев получил бой с Хорхе Масвидалем - СМИ

Известный боец UFC Хамзат Чимаев в следующем бою может подраться со скандальным Хорхе Масвидалем, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на журналиста Бретта Окамото.

Схватка уже запланирована на UFC 270, который состоится 22 января 2021 года.

Хамзат провел последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приемом на четвертой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.

Масвидаль свой последний поединок провел 21 апреля, проиграв нокаутом чемпиону полусреднего веса Камару Усману. В декабре нынешнего года Хорхе должен был подраться с Леоном Эдвардсом, но выбыл из-за травмы.