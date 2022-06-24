Хабибу приписали худшие качества МакГрегора

Тренер бразильского бойца Чарльза Оливейры Диего Лима выступил с упреком в адрес бывшего чемпиона UFC в легком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова за его высказывания относительно возможного боя Оливейры с Исламом Махачевым, сообщает "Чемпионат".

По мнению Лимы, Хабиб переусердствовал в попытке раскрутить этот поединок.

"Хабиба всегда считали примером того человека, который не говорит, а делает. Всегда считалось, что он ненавидит болтунов. Но в настоящее время он сам ведет себя как МакГрегор. А ведь раньше он его критиковал. Если он так уверен, что Махачев победит Чарльза, почему не отправит двойной контракт, который станет гарантией того, что он встретится с Чарльзом в случае поражения Ислама", - сказал Лима.

По слухам, отмечается, что чемпионский поединок в легком весе (до 70 кг) UFC между Оливейрой и Махачевым, которого называют преемником Нурмагомедова находится в разработке на турнир UFC 281.

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