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Хабиб сделал неожиданное признание о своей популярности

Хабиб сделал неожиданное признание о своей популярности
©Reuters
Новости спорта MMA UFC
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Бывший чемпион UFC в легком весе из России Хабиб Нурмагомедов сделал заявление о своей популярности, сообщает "Р-Спорт".

"Я все еще деревенский парень. Я уехал из деревни, но деревня все еще во мне. Иногда понимаю, насколько я популярен, но большую часть времени не думаю об этом. Честно говоря, мне некомфортно (от популярности). У нее много минусов. Конечно, я могу заниматься делами, но в большинстве случаев я чувствую себя некомфортно, потому что все взгляды прикованы ко мне. Все время и везде. Могу раскрепощенно чувствовать себя только в своей комнате, в своем доме. Когда я выхожу, я не чувствую себя свободно. Даже когда живу в такой свободной стране, как США", - заявил Нурмагомедов.

Также экс-чемпион UFC заявил, что его всегда тянет на родину. "Неважно, где я живу - США или другая страна. Я всегда хочу вернуться на родину. Я живу в деревне, у меня там дом. У меня есть спортзал, есть кони и другие животные. У меня много земли. Есть небольшая компания, которая продает овощи. Сам я продавал помидоры, когда мне было лет десять. Кому не захочется жить в Калифорнии, когда у тебя есть деньги, чтобы купить дом и остаться здесь? Но мое сердце там, в Дагестане", - добавил россиянин.

Напомним, 33-летний Нурмагомедов провел в ММА 29 боев и все их завершил победой, а в начале 2021 года объявил о завершении карьеры. 

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Метки:
Нурмагомедов Хабиб UFC

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