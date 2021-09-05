Хабиб рассказал, сколько заработал за первый бой в ММА

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вспомнил свой первый гонорар в профессиональных ММА, сообщает "Спорт-Экспресс".

"За первый бой в ММА я заработал 2 000 долларов, мне было 19 лет, - говорит Нурмагомедов на ютуб-канале iAmTheBay. - Отец сказал, что пора перебираться в профессионалы, и мне предложили первого соперника. Я спрашиваю: "Правда даете 2 тысячи за один бой? Серьезно?". Они говорят: "Да". Тогда это были большие деньги, 13 лет назад.

Я посмотрел его бои и подумал: "Легкие деньги. Поехали". Бой был на Украине. Финишировал его в первые пару минут боя. Забрал деньги и поехал домой. Треугольником его усыпил. Как и моего последнего соперника (Гэтжи) - тем же самым приемом. Первый бой - треугольник, последний - треугольник. Там сон и там сон".

Напомним, последний бой в карьере Хабиб провел в октябре прошлого года, задушив треугольником Джастина Гэтжи на UFC 254.

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