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Хабиб Нурмагомедов посетил чемпионат мира по борьбе в Астане

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Хабиб Нурмагомедов посетил чемпионат мира по борьбе в Астане Хабиб Нурмагомедов. Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov©

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил чемпионат мира по борьбе в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил чемпионат мира по борьбе в Астане, сообщают Vesti.kz.

Мировое первенство проходит на "Барыс Арене" и завершится 1 ноября. Медали разыгрываются в вольной и греко-римской борьбе, а также женской борьбе.

Во время визита президент Федерации борьбы Казахстана Еркин Окасов вручил известному бойцу памятный подарок.

Напомним, Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в 2020 году, уйдя из ММА непобежденным. На его счету 29 побед в 29 поединках. 



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