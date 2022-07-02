Хабиб назвал неожиданного соперника мечты

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал соперника мечты среди знаменитостей, сообщает "Чемпионат".

"Майкл Джордан, и знаете почему? Потому что я думаю, что смогу перевести его в партер", - сказал Хабиб.

Топовый казахстанский боец отреагировал на включение Хабиба в Зал славы UFC

Хабиб был включен в Зал славы UFC в марте 2022 года, во время проведения турнира UFC 272.

Напомним, Хабиб провел последний бой в своей карьере в октябре 2020 года. В рамках турнира UFC 254 он победил американца Джастина Гэтжи, применив удушающий прием "треугольник" во втором раунде. После боя россиянин сообщил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в рамках UFC.

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