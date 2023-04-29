Главный мерзавец UFC задумался о возобновлении карьеры

Экс-претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе американец Хорхе Масвидаль заявил, что не исключает своего возвращения в спорт. Ранее он объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Я так люблю этот спорт. Думаю, люди могут догадываться, что я плакал несколько дней после своего объявления о завершении карьеры. Это было не потому, что мне больно, а потому, что я очень люблю этот спорт. На протяжении очень долгого времени я тренировался дважды в день, каждый день. Это длилось на протяжении последних 20 лет.

Итак, я никогда не скажу: "Я не могу вернуться". Просто я очень люблю этот спорт. У меня так много прекрасных воспоминаний. Так что я никогда не скажу, что не смогу вернуться. Мое тело, душа и разум хотят это сделать. Но собираюсь ли я стать для кого-то ступенькой? У меня нет такой ценности", - сказал Масвидаль.

Напомним, 8 апреля на Miami-Dade Arena в Майами в соглавном событии турнира UFC 287 Масвидаль потерпел поражение единогласным решением от бразильца Гилберта Бернса.

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