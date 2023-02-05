Главный бой турнира UFC завершился в первом раунде

Молдавский боец смешанных единоборств Сергей Спивак (16-3), выступающий в тяжелом весе, победил экс-претендента за чемпионский титул американца Деррика Льюиса (26-11). Их бой стал главным событием турнира UFC Fight Night 218 в Лас-Вегасе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спивак в первом раунде перевел Льюиса в "партер" и начал его методично забивать. Правда, американец попытался встать на ноги, но все тщетно. Более того, он попался на удушающий прием и был вынужден капитулировать.

Таким образом 28-летний Спивак оформил третью победу подряд в американском промоушене, всего их у него семь при трех поражениях. 37-летний Льюис потерпел девятую неудачу в UFC при 17 победах.

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