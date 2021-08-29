Главный бой турнира UFC закончился нокаутом

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился главный поединок турнира UFC Vegas 35, в котором встречались представитель Грузии Гига Чикадзе и бразилец Эдсон Барбоза.

Бой завершился в третьем раунде после того, как Чикадзе потряс оппонента, и рефери остановил схватку, засчитав Барбозе технический нокаут.

Для Чикадзе это 14-я победа в карьере и седьмая в UFC при двух поражениях. Барбоза проиграл 10-й бой из 32.

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