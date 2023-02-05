Февральский турнир UFC лишился крутого главного боя

Поединок топовых бойцов легчайшего веса UFC эквадорца Марлона Веры (20-7-1) и американца Кори Сэндхагена (15-4), который должен был состояться 18 февраля и возглавить турнир UFC Fight Night 219 в Лас-Вегасе (США), перенесен на конец марта, сообщает vRINGe.com.

Теперь 4-й и 5-й номера рейтинга, соответственно Вера и Сэндхаген, встретятся в главном событии шоу UFC on ESPN 43, которое пройдет 25 марта на арене AT&T Center в Сан-Антонио (США).

Отмечается, что причиной переноса стало общее мнение фанатов и СМИ, что такой бой слишком большой для столь мелкой локации, как UFC Apex в Вегасе.

Какая пара теперь возглавит турнир 18 февраля, пока неизвестно. До сих пор соглавным событием там значился поединок в женском наилегчайшем весе между экс-претенденткой на титул Таилой Сантос из Бразилии и Эрин Бланчфилд из США.

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