Фёдор Емельяненко жёстко прошёлся по Дане Уайту и UFC

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко высказался о главе UFC Дане Уайте и раскритиковал уровень действующих бойцов американского промоушена, передают Vesti.kz.

Про UFC и современных бойцах

"Ну, [смотрю] только старые [бои]. Что сейчас смотреть? Бои UFC? Не особо. Сейчас нет бойцов. Я смотрю, даже иногда, когда включаешь, видишь - и ты не знаешь, что это чемпион UFC. Ну, я вижу конкретные проблемы в технике, так что... ну, мне это становится неинтересно", - приводит его слова FightLuck.

О Дане Уайте

"Бизнесмены ведь тоже бывают разные. Есть культурные, порядочные люди - есть те, с кем даже контракт подписывать не нужно. Они через многое прошли, но они держат своё слово. И когда ты, Дана, несешь всю эту чушь... То он хотел меня подписать, то не хотел, то он пожалел об этом, то вообще был рад, что я не подписал с ним контракт. В общем, он несёт чушь, кидает людей, и даже своих собственных людей он не защищает. Он не отвечает за свои слова, поэтому я не согласен с тем, как он ведёт бизнес. Если кто-то считает его легендой - пускай считают легендой", - заявил Емельяненко.

Фёдор Емельяненко - российский боец ММА и самбист, признанный одним из величайших спортсменов в истории смешанных единоборств. Он является многократным чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям Pride FC, RINGS и WAMMA, а также четырёхкратным чемпионом мира по боевому самбо. С 2003 по 2010 год удерживал статус лучшего тяжеловеса планеты и лидировал в мировых рейтингах лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P). За карьеру победил множество звёзд ММА, включая Мирко Филиповича, Антониу Родригу Ногейру и Андрея Орловского.

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