Фанатов Ислама Махачева упрекнули в лицемерии

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Джошуа Ван поддержал Ислама Махачева на фоне критики из-за отказа от боя с бразильцем Карлосом Пратесом, передают Vesti.kz.
Американский боец считает, что российский обладатель титула в полусреднем дивизионе уже доказал всё необходимое в карьере.
"Ислам сделал в спорте всё, что необходимо. Какой вообще смысл продолжать драться? То, как люди переходят от того, чтобы называть его величайшим после победы над Иэном Гэрри до нынешних нападок — это просто нечто невероятное, мужик", - цитирует Вана аккаунт Home of Fight в социальной сети X.
Joshua Van doesn’t believe Islam Makhachev deserves the criticism he’s been getting from the public. “[Islam Makhachev] has done everything he needs in the sport. What's even the point of fighting anymore? The way people go from calling him the GOAT after beating Ian Garry to this is something else, man.” via: @UFConParamount— Home of Fight (@Home_of_Fight) October 30, 2026
Ранее стало известно, что Махачеву предлагали провести поединок с Пратесом на турнире UFC 336, который запланирован на 30 января 2027 года в Торонто (Канада). Однако россиянин не согласился на этот вариант и предложил организовать бой бразильца с американцем Майклом Моралесом.
Напомним, Пратес занимает второе место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Сам Махачев является действующим чемпионом этой весовой категории.
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