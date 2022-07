"Эй, толстяк". Вызванный казахстанцем боец призвал подписать контракт

Экс-чемпион UFC Тони Фергюсон написал послание Хабибу Нурмагомедову, призвав его вернуться к работе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фергюсон предложил сопернику встретиться в проекте The Ultimate Fighter, где оба выступили бы в роли тренеров. Бойцы могли несколько раз встретиться в UFC, но каждый раз бой отменялся.

"Эй, Толстяк @TeamKhabib, ты уже закончил есть тирамису?! Ты чаще ешь, чем используешь беговую дорожку. 🤦‍♂️ Подписывай контракт, и я начну работать сверхурочно", - обратился Фергюсон.

Ранее Фергюсона вызвал на поединок казахстанец Дамир Исмагулов, который поднялся в топ-15 легкого веса.

Hey Fathead @TeamKhabib Ya’ Done Bidge Eatin’ That Tiramisu Yet?! You Run Your Mouth More Than A Treadmill 🏃‍♂️💨🍃 Quit’cha Bitchin’ & Sign On The Dotted Line So I Can Outwork🏋️‍♂️Ya Again 29-1 🍮 -Champ 🪄-CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 # WhatAEunic 🤦‍♂️ pic.twitter.com/deO16oYipx