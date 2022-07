"Этот чувак опасен для всех в легком весе". Экс-чемпион UFC высказался об уроженце Казахстана

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался об азербайджанском бойце Рафаэле Физиеве после его победы в поединке с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC on Vegas.

"Физиев очень опасен. Хорошо поставленный удар, кардио и защита от тейкдаунов. Этот чувак представляет угрозу для всех в легком весе", - написал Сехудо в своем твиттере.

Напомним, Физиев одолел дос Аньоса нокаутом в начале пятого раунда. Этот успех стал для него уже шестым подряд в UFC, при этом он потерпел лишь одно поражение в американском промоушене, которое случилось в его дебютном поединке.

Fiziev is super dangerous. Good striking, cardio and takedown defense. This is dude is a threat to all 155lbs!