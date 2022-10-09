"Если бы не Чимаев". Британский эксперт высоко оценил Рахмонова перед его очередным боем в UFC

Британский журналист MMA Sport Бен Смит поделился с корреспондентом Vesti.kz своими ожиданиями от поединка казахстанского бойца Шавката Рахмонова (16-0) c американцем Джеффом Нилом (15-4). В ходе беседы он оценил значение боя для соперников.

Противостояние шестого и десятого номеров полусреднего дивизиона пройдет 15 января на "Apex-Арене" в Лас-Вегасе (Невада, США).

"Шавкат движется по хорошему пути. Он повышает уровень своей оппозиции и все ближе подбирается к чемпионскому бою. Если бы не Хамзат Чимаев и его безудержная рекламная подготовка, то Рахмонов, вероятно, был бы самым обсуждаемым новичком в спорте в настоящее время. Следующий поединок с Джеффом обещает стать интересной проверкой. Американец является топовым соперником, и шоу будет крутым", - отметил Смит.

В последнем бою Рахмонов нанес поражение американцу Нилу Мэгни. В текущем рейтинге полусреднего веса UFC Рахмонов занимает десятую строчку.

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