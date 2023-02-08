Эксперт высказался о нокауте в бою Рахмонова с топовым бойцом UFC

Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов выглядит угрозой для Джеффа Нила. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил обозреватель Bloody Elbow Кристен Кинг. Также эксперт сделал прогноз на бой и высказался о перспективах казахстанца.

Рахмонов уже отправился в США, где 4 марта встретится с Нилом. Бой будет соглавным на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе.

"Шавкат выглядит как настоящий убийца. В последнее время он перестал быть скромным и все чаще пытается использовать трэш-ток. Это хороший показатель для такого разностороннего бойца, который по своим умениям является одним из претендентов на титул в дивизионе. Против Джеффа он выглядит предпочтительнее почти по всем параметрам. К тому же его невероятная серия из досрочных побед пугает и обещает зрелищное и быстрое завершение в следующей схватке. Тем не менее он может и проиграть. Эта интрига является главным притягательным моментом боя", - отметил Кинг.

На данный момент Рахмонов идет десятым в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, а его оппонент находится на седьмой строчке.

В американском промоушене Шавкат провел четыре боя, в которых одержал досрочные победы - две из них пришлись на первые раунды, другие - на вторые.

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