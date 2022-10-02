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Экс-соперник Рахмонова дал совет Чимаеву

Экс-соперник Рахмонова дал совет Чимаеву
©instagram.com/neil_magny170/

Американский боец UFC Нил Мэгни (26-9) посоветовал шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву (12-0) продолжить карьеру в среднем дивизионе, сообщает Allboxing.ru.

Напомним, что Чимаев, который должен был встретиться в рамках UFC 279 с Нейтом Диасом, накануне турнира провалил взвешивание, не уложившись в лимит полусреднего веса. В соглавном бою ивента он сразился с Кевином Холландом и одержал в этом поединке досрочную победу.

"Лично я не вижу, чтобы он дрался в 170 фунтах, и дело даже не в том, чтобы критиковать этого парня. Он талантлив. Я бы хотел увидеть его в лучшей форме, и не обязательно, чтобы парень прошел через ад, чтобы сделать вес. Я бы предпочел, чтобы он дрался в среднем весе, продлил свою карьеру. Он может достигнуть большего в среднем весе", - сказал Мэгни.

Добавим, что в июне Мэгни уступил казахстанцу Шавкату Рахмонову (16-0) на турнире UFC Vegas 57.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Чимаев Хамзат

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