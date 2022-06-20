Экс-соперник Исмагулова сделал заявление о судействе и обратился к UFC

Шведский боец грузинского происхождения Гурам Кутателадзе высказался о поражении на UFC on ESPN 37 от казахстанца Дамира Исмагулова и обратился к UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Что я могу сказать... Я должен учиться. Никогда не оставляйте это в руках судей! Приношу извинения семье и команде за то, что я заставил вас нервничать и оставил вас разочарованными. И спасибо всем за поддержку", - написал боец в своем Instagram.

"Я чувствую себя хорошо и готов вернуться в октагон, как только UFC даст мне возможность! Что вы скажете о том, чтобы вернуться 22 октября в Абу-Даби?" - добавил Кутателадзе.

Напомним, что Исмагулов одолел Кутателадзе в Остине (Техас, США), отпраздновав пятую победу в американском промоушене.