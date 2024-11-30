Экс-чемпион UFC сделал неожиданный прогноз на бой Рахмонова с Гэрри

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг поделился прогнозом на поединок между ирландцем Ианом Гэрри и казахстанцем Шавкатом Рахмоновым в полусреднем весе, передают Vesti.kz.

Бой между Рахмоновым и Гэрри станет со-главным на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США) 8 декабря.

"Вы должны испытывать большое уважение к Иану Гарри: он не должен был принимать этот бой. Но сможет ли он противостоять тейкдаунам?

Гарри, вероятно, будет танцевать по октагону и использовать тот же план, что и против Джеффа Нила. Он должен держать Шавката Рахмонова подальше от себя. Если он не сможет остановить тейкдауны, его прикончат, и это не неуважение к Гарри.

Он должен танцевать по клетке, использовать свой размах рук, держать дистанцию, двигаться. Быть быстрым, неуловимым, действовать четко, двигаться легко и сохранять хладнокровие, не ввязываясь в рубку. Если он это сделает, Шавкат схватит его. Если он схватит его, он повалит его, а если он его повалит, то все кончено.

Сможет ли Гарри остановить тейкдауны? Потому что если не сможет, то кто-то потеряет свой ноль, и это, вероятно, будет Иан Гарри. Но у него есть путь к победе — использовать дистанцию и активно двигаться. Толпа будет свистеть, но кого волнует толпа? Победа — это все, что имеет значение", — сказал Биспинг на своем канале в YouTube.