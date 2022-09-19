Экс-чемпион UFC принял решение о завершении карьеры

Экс-чемпион UFC в полулегком весе (до 65 килограммов) бразилец Жозе Альдо (31-8) принял решение о завершении профессиональной карьеры, сообщает Combate.

По информации сайта, 36-летний боец достиг соглашения с UFC о досрочном расторжении контракта без проведения последнего боя в промоушене.

Отметим, что Альдо дебютировал в UFC на турнире UFC 129 в апреле 2011 года, будучи чемпионом полулегкого веса, и за последующие три года провел семь защит титула кряду.

В декабре 2015 года Альдо уступил нокаутом ирландцу Конору МакГрегору, однако затем вновь стал чемпионом, повторно победив американца Фрэнка Эдгара. После двух поражений от американца Макса Холлоуэя и проигрыша австралийцу Алексу Волкановски бразилец перешел в легчайший вес, где и провел последние годы карьеры.

Всего же в UFC Альдо провел 20 боев. В своем последнем бою на турнире UFC 278 в августе Жозе уступил единогласным решением судей грузинскому бойцу легчайшего веса (до 61 килограмма) Мерабу Двалишвили.

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