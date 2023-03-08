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Экс-чемпион разобрал бой Рахмонова на UFC 285: нашел сходство с Хабибом

Экс-чемпион разобрал бой Рахмонова на UFC 285: нашел сходство с Хабибом
©Zuffa LLC

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо провел детальный разбор последнего боя Шавката Рахмонова, а также указал на плюсы и минусы у казахстанского бойца, сообщают Vesti.kz.

На турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США) Рахмонов удосрочил американца Джеффа Нила. Казахстанец победил сабмишеном в третьем раунде, доведя свой рекорд до 17-0.

Сколько заработал Шавкат Рахмонов за 5-ю подряд победу в UFC

"Я совсем недавно посмотрел на его бой вживую. Очень много вещей он делает правильно. Можно ли считать его вторым Хамзатом Чимаевым, если у него необходимые навыки, и каков он в сравнении с такими ребятами, как Чимаев и Колби Ковингтон? Перейдем к разбору.

У Рахмонова есть одна такая штука - он тяжело заряжает. Первый раунд: проходит буквально 20 секунд, Шавкат выбрасывает хайкик и попадает. Джеффу повезло, данный удар пошатнул его. Я видел это вживую. В открытом пространстве или на короткой дистанции он (Рахмонов) просто отгружает плюхи по центру. Когда кто-то умеет извлекать выгоду из таких позиций - это вам кое-что о них говорит.

Как только он оказывается на нужном расстоянии, он (Рахмонов) выбрасывает колени, кулаки и локти - все, что только можно. Он знает, когда нажимать на курок. Обычно я не люблю хвалить бойцов, не люблю сильно расхваливать их за то, что у них крепкий подбородок. Но у Шавката каменный подбородок. Просто офигеть, блин. Заметьте эту смену этажей, как он пожал плечами и посмотрел вниз. Понимаете, о чем я? Он играет передней рукой для того, чтобы в итоге подняться вверх. Это его классная особенность.

Но, опять же, очень сомнительное действие со стороны Рахмонова - продолжает стоять на линии огня. Эту вещь он может делать правильнее - нужно пытаться убирать голову с линии, когда выбрасываешь удары. Защита всегда должна идти на первом месте, но в его случае, кажется, исключение. Чем больше Рахмонов может держать себя в зоне, где он может бить тебя, а ты его - в таких моментах он более успешен.

Заметьте, как его голова уходит с линии и когда он выбрасывает удар, как он шагает в бок и выбрасывает правую. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на его ногу - смотрите на нее, когда он бьет - нога ушла, бум, и Нил потрясен. Если Рахмонов будет больше поступать так, нежели стоять посередине, это сделает его еще более невероятно опасным бойцом. Ему нужно убирать свое лицо, смещать голову с линии, разнообразие ударов. Рахмонов отрабатывал по всему телу и в итоге оформил удушение, добился нового финиша", - сказал экс-чемпион.

Также Сехудо высказался про национальный головной убор Рахмонова (тымак): "Вот это называется маркетингом. Может быть, вы не запомните его имени. Это похоже на ситуацию с Хабибом и его шапкой. Но тут мы видим маркетинг, и мне это нравится".

"Но теперь мне хотелось бы проанализировать его ТТП - техника, тактика и пределы. Погнали.

Ребят, я обычно начинаю с тех областей, которые считают твоим главным талантом или же твоим врагом. Но в случае Рахманова я начну с пределов. Он является уникальным случаем. Касается это не только функционалки, а также его способности держать удар - данное качество и делает этого парня настолько опасным. Он прямо как зомби, но с сумасшедшей техникой, которому вообще наплевать - попадаешь ты по нему или нет. Так что потолок, или пределы, я считаю его главным талантом.

И как у него получается финишировать людей - у Шавката 100 процентов досрочных побед. Он способен это делать и в поздних раундах. Десятку я просто обязан тут поставить. Его пределы, выносливость, способность держать удары и делают его таким, какой он есть.

Лично мне такие аргументы не нравятся, но если  ты способен принимать удар, как некоторые мексиканские боксеры, это офигеть. Это особый талант. Мне кажется, ему нужно сделать анализ крови и проверить, возможно, частично он мексиканец. Ведь он реально может держать удар.

И следующий аспект, к которому мне хотелось бы перейти, - это техника. Несмотря на то, что у него стопроцентный показатель досрочек, и к тому же он побил Джеффа Нила, который шел вроде бы на
седьмом месте (в рейтинге UFC). Это должно поставить его довольно высоко, учитывая, как он финиширует людей. Его могут поднять на шестое место. Учитывая все сказанное, его техника - это то, на чем ему нужно сфокусироваться. Его оборона - представьте, что он не получает удары, имея тот же бензобак. Техника является его главным недостатком среди ТТП, это его главный пробел. Его оборона и прием ударов, он остается в рубке, его потрясают, но он всегда возвращается благодаря пределу и держалке. Но как долго
она продержится. Есть очень много технических исправлений, которые ему нужно внести. Это может касаться правильных углов удара - попадать, но в то же время смещать голову с линии огня. Или в целом может касаться его более совершенной оборонительной тактики. По этой причине я поставлю Рахмонову 7 за технику. Я буду щедрым, потому что у него все-таки сто процентов финишей. Не могу поставить выше. У тебя есть три балла, которые могут сделать тебя лучше. Это никакой не хейт, это твоя реальная возможность
поднять технику до десятки.

Что касается тактики, меня впечатляет в действиях Рахманова его тактическая игра. Он атакует корпус, чтобы затем в итоге подняться (в голову), и выбрасывает вертушки, которыми может кого-то вырубить. Или он просто сократит дистанцию и будет тебя тут держать. Это тактическая игра. Когда в третьем раунде он понимает и начинает вкладываться, он не отпустит тебя безнаказанно. Его тактика, из-за того как он дерется - здесь можно немного запутаться из-за соотношения тактики и техники. Тактика касается того, как ты разбираешь своего соперника. Мне бы хотелось увидеть его против таких ребят, как Колби Ковингтон, против топов дивизиона - Гилберта Бернса или Хамзата Чамаева, но готов ли он к этим ребятам? Да, у него сто процентов финишей, но что касается грэпплинга? У него получалось переводить людей, но мой самый большой вопрос - каков он в нижней позиции, сработают ли его тактики против других соперников, для меня это все еще открытый вопрос, несмотря на проценты финишей. Это не десятка, но восьмерку я ему поставлю.

Мне бы хотелось увидеть его против лучших ребят топ-5 дивизиона, посмотреть какова будет его борьба, как хороша его защита и сможет ли он подняться из-под Колби Ковингтона, сможет ли он наравне зарубаться с такими парнями, как Белал Мухаммад. Этими вопросами и нужно задаваться.

Рахмонов получает 25 баллов из 30 возможных. Я оцениваю это как пространство для роста, работать с техникой, но твоя функционалка хороша, лучше некуда. У тебя есть талант, который отсутствует у многих людей - крепкие подбородок и голова. Его техника, думаю, является его главным недостатком. В защитном плане: только представьте, насколько лучше будет, если он не примет эти удары, насколько более
совершенным спортсменом этот чувак в итоге может стать. Опять же, будущее очень светлое у казахстанского кошмара", - резюмировал Сехудо.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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